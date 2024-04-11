Подполье сообщило об ударе в Михайло-Ларине Николаевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Михайло-Ларину в Николаевской области, из-за чего два района остались без электроэнергии. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он напомнил, что 10 апреля специалисты отключили распределительную станцию, поэтому Баштанский и Снигиревский районы остались без электричества.

"Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП", – уточнил Лебедев.

Ранее Лебедев сообщил, что ТЭЦ и ГРЭС не работают после того, как по украинскому поселку Эсхар в Харьковской области ударили восемью ракетами. Он не раскрыл информацию о состоянии объектов энергетической инфраструктуры.

Прошедшей ночью, с 10 на 11 апреля, несколько взрывов раздались в Киевской области Украины. ПВО ВСУ сработала также в Харьковской области, а после ударов некоторые районы Одессы оказались обесточены.

