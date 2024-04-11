Подполье сообщило о выведении из строя ТЭЦ и ГРЭС в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

ТЭЦ и ГРЭС не работают после того, как по украинскому поселку Эсхар в Харьковской области ударили восемью ракетами. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Однако он не раскрыл сведений о состоянии объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в Одессе. Спустя время появилась информация о том, что некоторые районы Одессы оказались обесточены после этого.

До этого Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по расположению Вооруженных сил Украины на берегу города Очакова Николаевской области.

