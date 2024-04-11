Взрыв произошел у вокзала в подконтрольном Киеву Херсоне

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Мощный взрыв произошел в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала", – говорится в сообщении.

Лебедев добавил, что всю территорию оцепили.

До этого координатор подполья также сообщал, что ВКС РФ нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу при помощи авиационных бомб ФАБ. На территории завода производились беспилотники и находились подземные склады.

Кроме того, по словам Лебедева, Вооруженные силы РФ нанесли удар по припортовой зоне Ильичевска Одесской области, предположительно, попав в склад боеприпасов ВСУ.