РИА Новости: несколько районов Одессы оказались обесточены после взрывов

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Некоторые районы Одессы оказались обесточены после прогремевших в городе взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

О каких именно районах идет речь, не уточняется. На данный момент воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины: в Киевской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Одессе в шестой раз за сутки прогремели взрывы. Вместе с тем какие-либо подробности ситуации не приводились.

До этого пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе. Однако степень повреждений инфраструктуры не уточнялась.