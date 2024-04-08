Логистически-транспортный объект повредили в Одесской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу военной администрации региона Олега Кипера.

Ранее в Одессе произошло возгорание после серии взрывов в ночь на 7 апреля. Повреждения получили административное и техническое здания.

До этого ВС РФ ударили по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где украинские силы ремонтировали технику. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.