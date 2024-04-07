ВСУ сообщили о пожаре после взрывов в Одессе и повреждении зданий

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Возгорание зафиксировали в Одессе после серии взрывов, которые произошли в городе в ночь на 7 апреля. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.

Как сказано в сообщении, повреждения в результате взрывов получили административное и техническое здания. При этом, по информации сил обороны юга ВСУ, возникший пожар в городе удалось сразу же потушить.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где украинские силы ремонтировали технику. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов добавил, что в Разумовке российская армия накрыла сосредоточение боевиков ВСУ. Там же войска нанесли удары по предприятиям и военным объектам противника.

