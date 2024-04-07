07 апреля, 09:08Происшествия
ВСУ сообщили о пожаре после взрывов в Одессе и повреждении зданий
Фото: 123RF/scottff72
Возгорание зафиксировали в Одессе после серии взрывов, которые произошли в городе в ночь на 7 апреля. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.
Как сказано в сообщении, повреждения в результате взрывов получили административное и техническое здания. При этом, по информации сил обороны юга ВСУ, возникший пожар в городе удалось сразу же потушить.
Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где украинские силы ремонтировали технику. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов добавил, что в Разумовке российская армия накрыла сосредоточение боевиков ВСУ. Там же войска нанесли удары по предприятиям и военным объектам противника.
ВС РФ ликвидировали более 14 тыс разновидностей военной техники ВСУ с января 2024 года