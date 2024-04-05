ВС России ударили по промплощадке завода "Мотор сич"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прилеты двух ракет российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-К" (ОТРК) стали причиной взрывов в городе Запорожье, заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Как минимум есть попадание по промплощадке "Мотор-Сичи", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на заводе производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников. Кроме того, на предприятии собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также осуществляется ремонт боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общественник добавил, что в данный момент по улице Иванова от улицы Стефанова до улицы Моторостроителей перекрыто движение.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили несколькими беспилотниками по территории Запорожской АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Известно, что при этом критически важная инфраструктура в результате не была повреждена. Работа атомной станции также не нарушилась в результате происшествия.