Эксперт Рожин назвал удары ВСУ по энергоинфраструктуре несопоставимыми с российскими

Фото: телеграм-канал "112"

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре нельзя сопоставить с мощью российских атак. Таким мнением эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин поделился в эфире радио КП.

По его словам, РФ зафиксировала несколько украинских ударов по различной российской инфраструктуре, однако они затронули около 6% производства бензина в России.

"Но когда Россия бьет по инфраструктуре Украины, там выходят, как говорится из чата, крупные электростанции, ГЭС, то есть последствия такой кампании для Украины несопоставимы с тем ущербом, который они способны нам нанести", – сказал Рожин.

25 марта стало известно, что энергетическая инфраструктура Одессы получила повреждения после нескольких взрывов в городе. Со слов главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в некоторых районах не было электроснабжения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований украинской армии.