ВС РФ уничтожили три украинских самолета Су-25 в Николаевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили три украинских самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного министерства, ВС РФ поразили радиолокатор подсвета и наведения, машину боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Вместе с тем российская армия уничтожила два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения БПЛА, живую силу и военную технику ВСУ в 126 районах.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетики и ПВО украинской армии. В Минобороны России рассказали, что удар также был нанесен с помощью дронов. Все цели достигнуты, а объекты поражены, добавили в ведомстве.