Российские дроны "Джокер" заставили сдаться в плен роту ВСУ – разработчик

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ходе спецоперации российские FPV-дроны "Джокер" посодействовали сдаче в плен роты украинских солдат, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

"Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов", – пояснил Кузякин.

По словам разработчика, украинские военные ожидали пулеметные гнезда или противотанковые расчеты, поэтому встали в классическую линию обороны. Российские бойцы тем временем выпустили БПЛА, не выходя на поле боя.

"Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра", – прокомментировал гендиректор ЦКБР.

Уточняется, что "Центр комплексных беспилотных решений" занимается разработкой FPV-систем, а также учит пилотированию и эффективному применению боевых технологий еще до старта производства.

По информации Кузякина, последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" может выдержать нагрузку до пяти килограммов, развивая при этом скорость до 100 километров в час, а без нагрузки – до 200.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 29 марта над территорией Белгородской области была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО.