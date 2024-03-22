Экс-командир НАТО в ЕС заявил, что Запад не может помочь Украине с ПВО

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Украине не хватает средств ПВО, а Запад не может ей ничем помочь. Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.

"Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты", – сказал он в эфире LCI.

По мнению Паломероса, решить проблему могут только США, поскольку Европа не способна производить вооружения такого типа быстро.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что США пригрозили Украине отказом от помощи в случае переговоров с РФ. По данным журналиста, США заявили Владимиру Зеленскому, что не будут поддерживать правительство Украины ежегодной суммой в размере 45 миллиардов долларов.

