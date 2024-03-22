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22 марта, 18:29

Политика

Цель СВО по демилитаризации Украины фактически выполнена – Небензя

Фото: ТАСС/EPA/Peter Foley

Цель спецоперации по демилитаризации Украины фактически выполнена. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, указав на то, что украинские военные уже давно используют в процессе боев вооружение иностранного происхождения, а не свое.

"Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", – передает его слова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявлял, что мир на Украине наступит лишь тогда, когда Россия достигнет всех целей СВО – денацификации, демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса. Он напомнил, что Киев отрицал, что в стране происходит фашизация. Однако в государстве возвели в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, указал президент РФ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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