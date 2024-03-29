Российская ПВО сбила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Пятнадцать реактивных снарядов РСЗО Vampire были уничтожены в ночь на 29 марта над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате этой атаки со стороны ВСУ в Белгороде были выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, а в одном из домов был сильно поврежден балкон квартиры. Кроме того, в гимназии и "Белгород Арене" было повреждено остекление, а осколками были посечены 12 автомобилей.

Губернатор также уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.