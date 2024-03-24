Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт", – уточнил он.

По словам губернатора Белгородской области, в регионе есть разрушения, однако нет таких проблем, которые не позволили бы в короткий срок выполнить работы по восстановлению объектов. Он рассказал, что городские власти стараются максимально быстро восстановить пострадавшие здания.

Гладков подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на город получили повреждения 22 квартиры в 7 многоквартирных домах и еще 7 частных домах. Также повреждены 11 автомобилей. В результате прилета в поле загорелась сухая трава – возгорание оперативно ликвидировано.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольское повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, в селе Таврово – кровли двух частных домовладений.

В этот же день в Минобороны заявляли, что в небе над областью было ликвидировано 22 снаряда ВСУ, выпущенных из РСЗО Vampire.

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