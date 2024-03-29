Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе был отменен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ночью 27 марта стало известно, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей. Как уточнил Гладков, в результате пострадал мужчина, который получил осколочные ранения.

Гладков ранее спросил у жителей региона, целесообразно ли, на их взгляд, включения сирен о ракетной угрозе в ночное время. Он сообщил, что в ночь на 26 марта было принято решение не объявлять воздушную тревогу, чтобы избежать паники среди населения.