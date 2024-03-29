В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены 17 многоквартирных домов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины повреждены 17 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, после атаки были выбиты окна в 37 квартирах, а в одном из домов был сильно поврежден балкон квартиры. Кроме того, в гимназии и "Белгород Арене" было повреждено остекление, а осколками были посечены 12 автомобилей. В Белгородском районе в результате атаки была посечена кровля частного дома и один автомобиль.

Гладков подчеркнул, что система противовоздушной обороны сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в регионе объявлялся сигнал ракетной опасности.

Утром 26 марта под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали три человека, среди которых двое пожарных МЧС России.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град". Попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ удалось пресечь около 07:00 26 марта.