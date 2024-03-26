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26 марта, 09:48

Происшествия

Три человека пострадали при обстреле села Головчина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадали три человека, среди которых двое пожарных МЧС России. Один получил осколочное ранение головы и нижних конечностей. Его доставили в областную клиническую больницу. Второй получил осколочные ранения нижних конечностей. Он находится в городской больнице № 2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ.

Повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях, в одном из которых в результате обстрела произошло попадание снаряда в кровлю с последующим возгоранием.

На социальном объекте посечен фасад и выбиты окна, в здании пожарной части пробита кровля. Также повреждены шесть автомобилей, один из которых сгорел.

Утром 26 марта сообщалось, что российские системы ПВО сбили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град". Как уточнили в Минобороны РФ, атаку удалось пересечь около 07:00.

Ночью во вторник, добавили в оборонном министерстве, средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Дубовое пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

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