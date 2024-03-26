Три человека пострадали при обстреле села Головчина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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По его словам, пострадали три человека, среди которых двое пожарных МЧС России. Один получил осколочное ранение головы и нижних конечностей. Его доставили в областную клиническую больницу. Второй получил осколочные ранения нижних конечностей. Он находится в городской больнице № 2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ.

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Повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях, в одном из которых в результате обстрела произошло попадание снаряда в кровлю с последующим возгоранием.

На социальном объекте посечен фасад и выбиты окна, в здании пожарной части пробита кровля. Также повреждены шесть автомобилей, один из которых сгорел.

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Утром 26 марта сообщалось, что российские системы ПВО сбили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град". Как уточнили в Минобороны РФ, атаку удалось пересечь около 07:00.

Ночью во вторник, добавили в оборонном министерстве, средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Дубовое пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.