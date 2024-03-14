Число пострадавших в результате обстрела Белгорода возросло до 6

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск достигло 6 человек. Бригады скорой помощи доставили раненых в медучреждения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавшими оказались четыре женщины и двое мужчин.

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"Сейчас в городской больнице № 2 города Белгорода находятся трое пострадавших: у одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча и мужчина с осколочными ранениями поясницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – рассказал глава региона.

Кроме того, еще у одной женщины и одного мужчины диагностировали множественные осколочные ранения. По оценкам врачей, они находятся в тяжелом состоянии. Одну женщину с ссадинами осмотрели, от госпитализации она отказалась.

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Также Гладков отметил, что при обстреле погиб один мужчина. В двигатель его автомобиля прилетел снаряд, в результате чего он получил травмы и скончался на месте.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", – написал губернатор.

После атаки повреждения зафиксировали в 11 частных домах, 2 квартирах, одном здании учреждения здравоохранения, гостинице и фитнес-зале.

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В Белгородском районе после отражения воздушной атаки повреждения получили один дом, 4 автомобиля и теплица в поселке Разумное, в селе Нижний Ольшанец повреждения выявили в одном домовладении.

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В свою очередь, оперативный штаб региона заявил, что в соцсетях распространяется ложная информация о розыске автомобиля с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются вражеские диверсанты.

"Информация не соответствует действительности. Ее распространяет вражеская сторона с целью посеять панику среди мирного населения", – говорится в телеграм-канале оперштаба.

В организации попросили доверять только проверенной и официальной информации.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате прилета в автомобиль погиб один человек, говорил губернатор.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы пересекли попытку украинской стороны совершить атаку около 08:30 по московскому времени.



Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву