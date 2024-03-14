Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Предупреждение действовало менее часа. Утром 14 марта Гладков объявил о ракетной опасности, призвав местное население не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Угроза ракетной опасности действовала на всей территории Белгородской области и ночью 14 марта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили в общей сложности 14 дронов самолетного типа над Белгородской и Курской областями. В ведомстве добавили, что 11 беспилотников ВСУ уничтожили над Белгородской областью, еще три – над Курской.

Со слов Гладкова, пострадавших не выявили, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пламя оперативно потушили.

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