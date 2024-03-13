В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в связи с возможной атакой БПЛА силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ были приведены в боеготовность.

"Будьте бдительны!" – призвал Старовойт.

В ночь на 13 марта силы ПВО РФ уже ликвидировали несколько украинских беспилотников на территории Курской области. Однако детали этого происшествия и сведения о возможных пострадавших пока не приводились.

При этом с утра 13 марта Старовойт объявлял на территории Курской области режим ракетной опасности. Тогда глава области призывал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице он порекомендовал зайти в ближайшее здание или любое другое подходящее укрытие.



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