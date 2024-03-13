Ракетную опасность объявили в Курской области

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Режим ракетной опасности объявлен на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава области призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, кладовой или ванной. Находящимся на улице порекомендовали зайти в ближайшее здание или любое другое подходящее укрытие.

На момент публикации аналогичная угроза ракетной опасности также действует в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух беспилотников в районе села Серебрянка.

Кроме того, опасность атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Позже губернатор Александр Гусев сообщил о сбитии одного беспилотника в регионе. Предварительно, последствий на земле нет.