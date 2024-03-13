Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА в Белгородской области

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным губернатора, в результате атаки БПЛА пострадавших нет. В одном из частных домов загорелся сарай, на место уже выехали оперативные службы.

В ночь на 13 марта уже сообщалось об уничтожении двух беспилотников в небе над Курском, а также о ликвидации еще одного дрона в Воронежской области.

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

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