Угрозу ракетной опасности объявили в двух городских округах Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Режим ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода. В здании произошел взрыв, который выбил окна, также был посечен фасад.

После этого еще один украинский БПЛА упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате произошедшего повреждения получил легковой автомобиль.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за обстрелов Белгородской области 12 марта десять мирных жителей получили ранения, шесть из них находятся в больницах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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