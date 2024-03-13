01:39Происшествия
Угрозу ракетной опасности объявили в двух городских округах Белгородской области
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Режим ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода. В здании произошел взрыв, который выбил окна, также был посечен фасад.
После этого еще один украинский БПЛА упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате произошедшего повреждения получил легковой автомобиль.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за обстрелов Белгородской области 12 марта десять мирных жителей получили ранения, шесть из них находятся в больницах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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