ВСУ потеряли 234 человека, 7 танков и 3 БМП при попытке вторжения на территорию РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 234 человека, 7 танков, 3 БМП Bradley американского производства, 2 БТР, 4 пикапа, 2 автомобиля и инженерную машину при попытке вторжения на территорию РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, украинские группы предприняли попытку вторжения на территорию страны на трех направлениях примерно в 3 часа утра 12 марта. Сначала ВСУ обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронемашин попытались вторгнуться на территорию страны со стороны Одноробовки Харьковской области и в районе Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.

Однако все атаки были отражены подразделениями Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и пограничной службой ФСБ России, добавили в оборонном ведомстве. Только в районе Одноробовки было уничтожено 60 украинских диверсантов.

До 45 человек были ликвидированы в районе Нехотеевки, в том числе при помощи российских беспилотников "Ланцет". В районе Сподарюшино было уничтожено более 100 боевиков, добавили в МО РФ.

В 08:00–08:25 в районе Теткино Курской области украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались прорваться на российскую территорию, однако все четыре атаки были отбиты, а войска Киева отброшены от границы.

"Нарушений государственной границы не допущено", – отмечается в сообщении.

До этого в МО РФ уже подтверждали попытку ВСУ прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях. Эту информацию подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, украинские диверсанты не смогли прорваться в Теткино.

В общей сложности в ночь на 12-е число над территорией РФ перехватили и уничтожили около 25 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью были сбиты 11 воздушных целей, а над Белгородской – 7.

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