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12 марта, 15:27

Происшествия

Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

На крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде упал беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в районе железнодорожного вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет", – написал он.

В результате произошедшего повреждения получил легковой автомобиль.

Сейчас территория, где произошло ЧП, оцеплена. На месте работают оперативные службы региона.

До этого беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода. В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них получила осколочное ранение, другая – контузию. Пострадавшим оказывали помощь медики. Из-за налета беспилотника фасады и окна здания оказались повреждены. Последствия инцидента ликвидировали оперативные службы.

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