Украинский беспилотник атаковал торговый объект в Белгороде

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Украинские войска атаковали при помощи беспилотника торговый объект в Белгороде. В результате случившегося никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, БПЛА влетел в стану магазина. В результате произошедшего взрыва в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили 4 легковых автомобиля. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Утром 12 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей региона призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Позже стало известно об обстреле со стороны ВСУ Грайворонского городского округа. В частности, под вражеский огонь попал поселок Горьковский.

Кроме того, украинская армия обстреляла город Шебекино, в результате атаки осколочное ранение лица получила местная жительница. Еще один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. Один из снарядов упал вблизи гаражного комплекса на территории промышленного предприятия.