Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:25

Происшествия

Украинский беспилотник атаковал торговый объект в Белгороде

Фото: 123RF/aapsky

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника торговый объект в Белгороде. В результате случившегося никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, БПЛА влетел в стану магазина. В результате произошедшего взрыва в здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили 4 легковых автомобиля. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Утром 12 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей региона призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Позже стало известно об обстреле со стороны ВСУ Грайворонского городского округа. В частности, под вражеский огонь попал поселок Горьковский.

Кроме того, украинская армия обстреляла город Шебекино, в результате атаки осколочное ранение лица получила местная жительница. Еще один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. Один из снарядов упал вблизи гаражного комплекса на территории промышленного предприятия.

Читайте также


происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика