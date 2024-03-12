Глава Таганрога сообщил об атаке региона с применением БПЛА

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Таганрог атакован при помощи беспилотных летательных аппаратов, заявил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

"Найдите место без окон, сядьте на пол", – указал Фатеев.

Также глава администрации призвал жителей спуститься на нижние этажи или в подвал.

В свою очередь, политолог Юрий Светов прокомментировал сегодняшние атаки украинских беспилотников. По его словам, ВСУ обстреливают российские регионы для раскачки обстановки внутри государства перед выборами.

"Атаки беспилотников ВСУ стали выполнением обещаний Зеленского. Он же говорил, что Украина хочет доставить России проблемы. Украинская сторона любит такие действия сопровождать заявлениями, делать из этого шоу", – сообщает телеканал "360" со ссылкой на эксперта.

Как отметил политолог, для Киева предстоящие выборы президента РФ стали оскорблением. Власти Украины попытаются сделать все для их дискредитации, подчеркнул Светов.

"Вся эта неделя станет такой. ВСУ пойдут на все для срыва выборов или снижения явки, чтобы люди не шли голосовать. Все это согласовано с Европарламентом, который заранее заявил о намерении не признавать выборы в России", – сказал он.

Ранее украинская ДРГ пыталась прорваться в Теткино Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что завязался стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

За минувшую ночь атакам беспилотников подверглись Белгородская, Орловская и Тульская области. В частности, в Белгородской области после атаки БПЛА семь населенных пунктов остались без света, а в Орле в результате падения дрона загорелся резервуар нефтехранилища.

Кроме того, утром 12 марта БПЛА атаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово в Нижегородской области, в результате чего вспыхнул пожар на одной из установок по переработке нефти.

Средствами ПВО атака БПЛА была отражена и в Раменском городском округе. Сергей Собянин сообщил, что беспилотник летел на Москву. На месте падения дрона разрушений и пострадавших нет.



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