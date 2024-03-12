Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Средства ПВО в ночь на вторник, 12 марта, отразили в городском округе Раменский атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил Собянин.