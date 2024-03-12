Глава Курской области подтвердил попытку украинской ДРГ прорваться в регион

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, завязался стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами Курской области. Роман Старовойт выразил благодарность военнослужащим из подразделений противовоздушной обороны.

Это уже третья атака украинских БПЛА на Курскую область за текущую ночь. До этого Старовойт сообщал о перехвате беспилотника ВСУ в небе над Фатежским районом региона, позже еще два дрона сбили над Фатежским и Золотухинским районами области.

Кроме того, в ночь на 12 марта атакам беспилотников подверглись Белгородская, Орловская и Тульская области. В частности, в Белгородской области после атаки БПЛА семь населенных пунктов остались без света, а в Орле в результате падения дрона загорелся резервуар нефтехранилища.