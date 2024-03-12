Украинский беспилотник был уничтожен в Тульской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в министертве по региональной безопасности Тульской области.

По факту произошедшего было организовано реагирование экстренных служб. В министерстве отметили, что в результате атаки БПЛА разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника без света остались 7 населенных пунктов в Белгородской области. Тем не менее при атаке БПЛА пострадавших нет, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, в городе Орел атаке дрона подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте уже работают спецслужбы, которые тушат возникшее возгорание.