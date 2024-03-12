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Взрывы произошли в Киеве и других украинских городах – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия взрывов раздалась в Киеве и еще нескольких украинских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Помимо украинской столицы, звуки взрывов были слышны в Николаеве, Одессе, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
На момент публикации воздушная тревога объявлена практически во всех регионах Украины, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки уничтожили склад топлива, семь пунктов управления украинскими БПЛА и два пункта временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины.
До этого ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным Минобороны, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Запорожье
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