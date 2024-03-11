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Несколько взрывов прогремело в Харькове – СМИ
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Серия взрывов прогремела в ночь на 11 марта в Харькове на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Подробности случившегося не приводятся, как и информация о возможных повреждениях инфраструктуры.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской и Сумской областях Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным ведомства, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.
До этого в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации украинского истребителя МиГ-29 и перехвате четырех снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области.
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