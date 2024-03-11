Несколько взрывов прогремело в Харькове – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов прогремела в ночь на 11 марта в Харькове на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся, как и информация о возможных повреждениях инфраструктуры.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской и Сумской областях Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным ведомства, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.

До этого в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации украинского истребителя МиГ-29 и перехвате четырех снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области.

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Запорожье