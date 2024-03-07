Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре склада боеприпасов ВСУ уничтожено на донецком направлении за сутки, передает Минобороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР, отметили в МО РФ. В районах населенных пунктов Георгиевка, Озаряновка, Курдюмовка и Победа ДНР нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 28-й, 24-й механизированных, 92-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

В Минобороны уточнили, что Украина на данном направлении за сутки потеряла до 200 военных, две боевые машины пехоты (БМП) и три танка, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-20.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили на херсонском направлении за сутки склад боеприпасов ВСУ, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-В". Украина потеряла до 30 военнослужащих, два автомобиля, два танка.

По информации министерства, на этом направлении подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 65-й механизированной бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Степовое, Вербовое Запорожской области, а также Новотягинка Херсонской области.

Кроме того, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка ДНР и семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское ДНР. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих.

Российские силы нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Майорск, Новгородское ДНР. Противник также потерял две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Накануне ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным оборонного ведомства, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.

Кроме того, силы ПВО ВС РФ 6 марта впервые уничтожили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer производства Франции. Российские ПВО также сбили за прошедший день 9 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

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