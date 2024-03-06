06 марта, 21:07Политика
Эксперт заявил, что США словами о "сюрпризах" для ВС РФ хотят приободрить Киев
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Американская сторона, говоря о готовящихся "сюрпризах" для российской армии, хотят таким образом приободрить ВСУ. Об этом глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил в эфире радио КП.
Михайлов уточнил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не вылезает из Европы после своих вояжей". По его словам, президент Украины ездит по разным государствам и практически не появляется в Киеве.
"Его окружение ежедневно просто бомбардирует эфир различными заявлениями, которые порой противоположны друг другу. То есть никакого понимания того, кто управляет вертикалью, я думаю, на фронте тоже нет", – сказал специалист.
Эксперт добавил, что в этой связи США заявили "про какое-то очередное супероружие".
О заготовленных для России нескольких военных "сюрпризах" ранее сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Вашингтон считает, что у украинской стороны есть определенный план, который поможет ей достичь побед на поле боя, сказал он.
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