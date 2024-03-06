Шеф Пентагона заявил, что конфликт на Украине доказал необходимость расширения ВПК США

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Украинский конфликт показал, что Соединенным Штатам необходимо расширить производственные мощности своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

Он добавил, что военные действия на Украине также указали на необходимость США более тесно координировать свои действия с партнерами и союзниками страны.

Ранее СМИ писали о том, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон может в марте-апреле этого года вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который в том числе предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи.

До этого Ллойд Остин заявлял, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и Североатлантического альянса. По его мнению, если Украина проиграет, то РФ "не остановится".

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