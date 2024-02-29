Шеф Пентагона заявил, что поражение Украины грозит прямым столкновением РФ и НАТО

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Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

"Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", – цитирует его ТАСС.

Остин считает, что если Украина потерпит поражение, то РФ "не остановится".

Ранее немецкое издание опубликовало теоретический четырехэтапный сценарий нападения России на страны НАТО. Авторы документа считают, что первой фазой нападения якобы станет массовая кампания дезинформации с целью разделения и дестабилизации общества, второй – крупные маневры ВС РФ на границах Альянса, чтобы создать помехи для перемещения западных войск, третьей – непосредственное нападение России на страны НАТО, четвертой – боевые действия на суше, в море и в воздухе.

Другое зарубежное издание писало, что в случае войны с Россией Североатлантический альянс может столкнуться с проблемами снаряжения своих войск. По словам журналистов, у сообщества нет запасов и производственных мощностей для обеспечения длительной современной войны.

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