28 февраля, 17:54Политика
НАТО столкнется с проблемой снаряжения войск при войне с РФ – СМИ
Фото: ТАСС/ЕРА/VALDA KALNINA
Североатлантический альянс может столкнуться с проблемами снаряжения своих войск в случае войны с Россией. Об этом сообщает Asia Times.
Поставки Киеву техники и боеприпасов показали, что у НАТО нет ни запасов, ни производственных мощностей для обеспечения длительной современной войны, говорится в материале. Автор статьи связал это с тем, что военный блок уже давно придерживается стратегии, что воевать можно до тех пор, пока хватает оборудования и припасов.
Вечером 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в Париже заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки своих военных на Украину, однако пока к общему решению они не пришли. Позже французский премьер-министр Габриэль Атталь не исключил вероятность отправки западных военнослужащих.
Однако после этого премьеры Польши и Чехии указали, что не направят своих солдат в зону украинского конфликта. Такое же мнение озвучил глава итальянского МИД Антонио Таяни.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если страны Запада отправят своих солдат на Украину, тогда между РФ и НАТО произойдет прямое столкновение. Он считает, что государства Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет в том, что они делают.
Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины
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