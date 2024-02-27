Чехия и Польша не рассматривают отправку своих солдат на Украину

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Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров, которые прошли перед началом встречи премьеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия).

"Ни о каком направлении солдат на Украину мы не думаем", – цитирует Фиала ТАСС.

Такое же мнение озвучил и Туск, сказав, что Польша не предполагает направить на Украину свои подразделения.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях по поводу отправки своих военных на Украину. По его словам, в Североатлантическом альянсе также обсуждается передача Киеву современных ракетных технологий, чтобы Украина могла производить ракеты для своей обороны.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск стран Запада на Украину. Он отметил, что западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет и бомб средней и большой дальности. Со слов Макрона, это уже девятая коалиция, посвященная поставкам Украине отдельных видов боеприпасов.

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