Премьер Эстонии поддержала инициативу Чехии по поставке снарядов Киеву

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею чешского президента Петра Павла о возможности найти за пределами Евросоюза (ЕС) снаряды для помощи Украине. Об этом она заявила порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Она считает необходимым использовать все возможности для поставки снарядов Киеву. По ее словам, этот вопрос нужно обсудить на европейском уровне, особенно с теми странами, которые, сказала Каллас, не так много сделали для Украины.

Как пишет РИА Новости, 17 февраля президент Чехии сказал, что Прага нашла за пределами ЕС возможность закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые сможет поставить Киеву в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны Германии, Швеции, США и других государств.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что у ЕС достаточно ресурсов и мощностей для производства боеприпасов для Украины, однако у организации не хватает финансирования. Он отметил, что ЕС часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву, и добавил, что если бы европейские политики действовали активнее, то ситуация на фронте могла развиваться иначе.

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