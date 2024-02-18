Боррель заявил, что обеспечить победу на Украине могут беспилотники и ИИ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Обеспечить победу в конфликте на Украине могут беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя. Об этом сообщил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что именно технологии определяют результат конфликта.

"Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя", – цитирует Борреля ТАСС.

Ранее глава управления оборонной политики и международных связей Вооруженных сил Австрии генерал-майор Петер Форхофер рассказал, что военная промышленность европейских стран в настоящий момент не может догнать российскую по темпам производства.

До этого о проблемах с военными запасами сообщил и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, у НАТО есть современные военные системы, но нужны запасные детали.

Митинг за выход Франции из НАТО и ЕС прошел в Париже