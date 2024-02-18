Евросоюзу не хватает денег для поставок военной помощи Киеву – Боррель

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС располагает достаточными ресурсами и мощностями, чтобы производить боеприпасы для Украины, однако испытывает недостаток в финансировании. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Боррель попытался оправдаться перед украинскими коллегами за то, что военная помощь не поступает на Украину в оговоренном ранее размере.

"Очевидно, что боеприпасы для классического оружия важны, президент Зеленский говорил об этом, и мы должны делать больше и быстрее в этом вопросе. И дело не в том, что у нас не хватает мощностей, нам не хватает финансирования", – отметил Боррель.

Помимо этого, глава Евродипломатии отметил, что ЕС слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. Он отметил, что ситуация на поле боя могла развиваться иначе, если бы европейские политики действовали более решительно.

Ранее Боррель сказал, что победу на поле боя сегодня определяют беспилотники и уровень развития искусственного интеллекта. Об этом он заявил после своего визита на завод, изготавливающий беспилотники в Киеве.

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