Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Парижа оказать помощь Украине на сумму 3 миллиарда евро, заметив, что французские фермеры не оценят такое доказательство "любви". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Медведев подчеркнул, что Франция не способна сопротивляться своему новому партнеру и дала "гарантии любви" Украине. Эту страну Медведев назвал "другом-свиньей" для Франции.

"Впрочем, вряд ли этот роман оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона", – заявил политик, комментируя недавние протесты фермеров из-за экономической политики.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предусматривает выделение Парижем дополнительной военной помощи Киеву. Сообщается, что документ вступил в силу сразу после подписания и будет действовать 10 лет.

Ранее Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если не выделят пакет помощи Киеву. Зеленский подчеркнул, что помощь Америки является жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.