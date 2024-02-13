Маск считает невозможным поражение РФ на Украине

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Россия "никоим образом" не проиграет в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, приводя выдержки из онлайн-конференции на платформе X Spaces с участием Маска и нескольких сенаторов-республиканцев.

В материале указано, что во время дискуссии сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон указал, что те, кто ждет победу Киева, "живут в мире фантазий".

В этом же контексте Маск призвал американцев "связаться со своими избранными представителями" во вопросу пакета мер по поддержке Украины, обсуждаемый в конгрессе. Он считает, что выплата, как и затягивание конфликта, не помогут Киеву.

Кроме того, бизнесмен назвал "абсурдными" слова некоторых американских политиков, которые обвинили его в том, что тот якобы в последнее время стал "апологетом Путина".

Ранее сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню. Отмечается, что документом предусмотрено выделение Киеву 60,06 миллиарда долларов, однако законопроект еще будет рассмотрен палатой представителей.

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