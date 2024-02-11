Орбан усомнился в способности ЕС помочь Украине в победе

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что Евросоюз может выделить достаточно средств для победы Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает Die Presse.

По информации Орбана, жители государств ЕС недовольны большими тратами их правительств на поддержку Украины. Политик заявил, что вопрос выделения средств стал для ЕС настоящей проблемой.

"Мы не в состоянии это сделать", – прояснил Орбан вопрос выделения новых средств Киеву.

В связи с этим премьер Венгрии не исключил, что Украина может потерять еще больше территорий и потерпеть полное поражение.

Ранее Орбан заявил, что выделенные 50 миллиардов евро пойдут на поддержку экономики Украины. По его словам, на эти средства не будут закупаться вооружения и военная техника.

