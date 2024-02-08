Байден заявил, что Украина находится в критической точке конфликта

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Украина находится в критической точке конфликта на фоне сокращения помощи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американского лидера Джо Байдена.

Отмечается, что в ходе мероприятия по сбору средств в Нью-Йорке он выразил обеспокоенность тем, что союзники оставляют Киев, когда Украина находится в критической точке.

"А мы что делаем? Отступаем?" – задался он вопросом.

Ранее Байден поддержал законопроект сената США по охране государственных границ, помощи Украине и Израилю. Он призвал конгресс объединиться и принять это двухпартийное соглашение.

Однако позднее сенат США заблокировал соответствующий законопроект. Против инициативы выступили 50 сенаторов, поддержали ее 49. Для того чтобы законопроект не был отклонен, требовалось 60 голосов.

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