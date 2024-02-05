Байден поддержал проект сената США по охране границ, помощи Киеву и Израилю

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Американский президент Джо Байден поддержал законопроект сената США по охране государственных границ, помощи Украине и Израилю. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам Байдена, миграционная система Штатов была сломана на протяжении десятилетий. Однако теперь было достигнуто соглашение, включающее в себя набор жестких и справедливых пограничных реформ.

Президент отметил, что теперь дело остается за республиканцами в палате представителей США.

"Я призываю конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать его", – заявил Байден.

Ранее сообщалось, что сенат США представил компромиссный законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году. Документ предусматривает выделение 118,28 миллиарда долларов.

В частности, около 60 миллиардов долларов планируется выделить на дальнейшую поддержку Киева, 14,1 миллиарда долларов – на помощь Израилю, еще порядка 20 миллиардов долларов – на решение вопроса с охраной американской границы.

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