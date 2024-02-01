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Члены американского конгресса осудили финансирование Украины со стороны США из-за коррупционного скандала, связанного с закупкой боеприпасов. Об этом пишет RT, ссылаясь на комментарии конгрессменов изданию The American Conservative.

"Это действительно отвратительно. Эти деньги были бы полезнее здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому на самом деле принадлежат эти средства", – сказал конгрессмен от Аризоны, республиканец Эли Крейн.

Политик задал риторический вопрос, правда ли, что авторы идеи решили отправить Киеву 113 миллиардов долларов из американских налогов ожидали полной отчетности. Крейн напомнил, что на Украине приостановили национальные выборы и запретили конкурирующие политические партии, а недавний скандал со случаем коррупции – лишь "верхушка айсберга".

В свою очередь, член палаты представителей от Монтаны, республиканец Мэтт Розендейл назвал смешными попытки верить в то, что на Украине стали лучше управлять финансами. Он рассказал, что еще несколько лет назад Украина была самой коррумпированной страной, о которой кто-либо слышал.

"Украина была прачечной по отмыванию грязных денег для грязных политиков", – напомнил он.

29 января СМИ сообщили об аресте пятерых чиновников Украины. Их обвиняют в краже около 40 миллионов долларов, которые выделялись на приобретение 100 000 минометных снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

А 8-го числа в стране возбудили уголовное дело о растрате около 950 миллионов гривен (25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов. По данным Минобороны Украины, с сентября по декабрь 2023 года в ведомстве были выявлены хищения, общая стоимость которых составляет более 10 миллиардов гривен (265 миллионов долларов).

Главы европейских стран и США, которые оказывают материальную поддержку Украине, понимают, что значительная часть финансовой помощи разворовывается, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это понимание постепенно доходит до налогоплательщиков, сказал он.

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