Власти США выступили против законопроекта о помощи Израилю без Украины

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Администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в конгрессе о выделении дополнительной помощи Израилю без новых денег для Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости.

Она назвала этот документ уловкой, заявив, что проект не делает ничего для защиты южной границы США, не помогает украинскому народу, а также отказывает в предоставлении гуманитарной помощи жителям Палестины.

По словам Жан-Пьер, американские власти в течение нескольких месяцев работают с сенаторами, чтобы прийти к соглашению по законопроекту о допфинансировании на цели нацбезопасности и о защите границы, который также позволил бы выделить новые средства Киеву и Тель-Авиву.

Ранее группа американских конгрессменов представила законопроект, который предусматривает выделение Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления дополнительной поддержки Украине.

В частности, предполагается выделение 4 миллиардов долларов на восполнение запасов боеприпасов Израиля для систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида". Голосование по данному законопроекту планируется на следующей неделе.