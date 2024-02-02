Орбан заявил, что в конфликте на Украине время работает на РФ

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В украинском конфликте время работает на РФ, расклад сил в пользу Киева не изменится. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он указал, что его страна хотела бы, чтобы говорили о мире, Венгрия посылала для этого средства. Но, по его мнению, это невозможно, поскольку западные страны уверены в том, что время на их стороне и от длительности спецоперации будет зависеть улучшение военной ситуации для Киева.

Премьер-министр считает, что время работает на Россию, и чем дольше идет СВО, тем больше будет жертв, а расклад сил в пользу Украины не поменяется.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия получила гарантии, согласно которым ее замороженные финансы в фондах Евросоюза (ЕС) не отправятся на Украину. По его словам, страна имела два опасения, первое из которых было связано с тем, что деньги Будапешта направят Киеву, а второе, что средства выделят стране на долгий срок без проверки.

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