Фон дер Ляйен пообещала Украине выделить больше танков и снарядов к концу года

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Еврокомиссия (ЕК) заявила о предоставлении Украине новых танков, вертолетов, систем ПВО и еще более миллиона боеприпасов к концу года. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

По ее словам, Европа предоставила Украине помощь на сумму более 28 миллиардов евро. Однако она отметила, что Евросоюз уже увеличивает производство военной продукции на 40%, поэтому количество поставок возрастет.

"В ближайшие недели подпишем контракты", – уточнила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС передаст к марту примерно 500 тысяч боеприпасов.

Ранее лидеры стран – членов Евросоюза договорились о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План включает в себя ежегодное выделение по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях по поводу выплат Киеву.

30 января сообщалось, что Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву. Однако уже 1 февраля в прессе отметили, что представители ЕС попытаются уговорить Орбана одобрить помощь Киеву.

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